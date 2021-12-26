محامي الفتح: ننتظر قراراً نهائياً لدعوى الغاء نتائج الانتخابات غداً

شفق نيوز/ أفاد محامي تحالف الفتح، يوم الاحد، بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر بالدعوى المقدمة من التحالف لالغاء نتائج الانتخابات الاخيرة يوم غد الاثنين.

وقال محمد الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا ستعقد جلستها بحدود الساعة 10 من صباح يوم غد الاثنين، للنظر بالدعوة المقدمة من قبل تحالف الفتح والتي تتضمن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية".

وأوضح الساعدي، أن "نظام C1000 احد مطالب الدعوة المقدمة، ويعتبر دليل الدعوة على اعتبار استخدامه بدون عقد، وهو ايضا ليس عرض نتائج فقط إنما يمارس مهام أخرى ترتيب بيانات وتشفير وفك التشفير".

وأضاف محامي الفتح، "غداً المحكمة تصدر قرارها النهائي، وأن قرارها غير معروف، قد يكون قرار المحكمة إلغاء النتائج او الرد الدعوة المقدمة".

ويتوقع الخبير في القانون العراقي طارق حرب، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً برد الدعوى الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد الـ26 من كانون الثاني الجاري موعداً لصدور القرار ، ألا أن الموعد تأجل لليوم التالي لمصادفة وجود عطلة رسمية.

وأدلى العامري بإفادته في جلسة المحكمة الاتحادية التي عقدت صباح يوم الأحد 22-12-2021، أمام قضاة المحكمة الاتحادية كرر فيها موقفه المناهض لنتائج الانتخابات.