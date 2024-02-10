محافظ واسط يدعو مواطنيه إلى عدم التظاهر: المشكلة مع الاطار قابلة للحل

شفق نيوز/ دعا محافظ واسط محمد المياحي يوم السبت، اهالي المحافظة إلى عدم التظاهر، مشيرا إلى أن المشكلة مع الاطار التنسيقي قابلة للحل.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أهلي الطيبين اعتذر جدا لقد تسببت بإشغالكم في هذه الأيام الحساسة وهناك من تعمد للعب بعواطفكم، مواقفكم معي ومع اخوتي الاعضاء الذين شكلوا الاغلبية في مجلس المحافظة موقف مشرف نجدد عهدنا لكم أمام الله أننا لن نخذلكم".

واضاف "بما أننا رجال قانون وبناة دولة مؤسسات علينا ان نثق ونحتكم لتلك المؤسسات في حل الخصومات القانونية وهنا نضع ثقتنا بالقضاء الاداري ونعول عليه أن يتجرد من الضغوط السياسية وان يتعامل مع الجميع بروح القانون ويضع مصلحة المحافظة وخدمة الناس اولا فأننا التزمنا بالسياق القانوني وشكلنا مجلس محافظة وادارة المحافظة وفي وضح النهار وحسب السياقات القانونية المرسومة وكل الثبوتات القانونية متوفرة".

ودعا المياحي اهالي المحافظة إلى "الهدوء والاطمئنان وحق التظاهر للدفاع عن أصواتكم كفله الدستور لكن نؤجل ذلك ولا نقوم بأي خطوة من شأنها تقوض الاستقرار في المحافظة نحن بناة هذه المحافظة ولن نسمح لأنفسنا او لغيرنا تخريب ما تم بناءه".

وبيّن أن "المشكلة السياسية مع بعض قوى الإطار المحترمة قابلة للحل وهم اخوتنا الكبار نحتاج دعمهم وأسنادهم من اجل اكمال بناء واسط وجميعهم شركاء في ادارة المحافظة لن نقصي احد ولا نتعامل بأمور شخصية واسط تجمعنا ونحن في واسط اجمل خدام لواسط ولكل من يساعدنا".