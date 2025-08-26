محافظ نينوى: نستعد للانتخابات بحدود مؤمنة وأمن مشدد

شفق نيوز- نينوى

أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، أن الحدود مع سوريا ومناطق الجزيرة مؤمنة بشكل كامل، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة عازمة على ضمان إجراء الانتخابات المقبلة في أجواء نزيهة وآمنة.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، عقب اجتماع اللجنة الأمنية العليا في مقر قيادة عمليات نينوى، بحضور القادة والوكالات الأمنية، إن "الخطة الأمنية شملت مراجعة أوضاع الحدود مع سوريا، وصحراء الجزيرة الممتدة حتى الحضر، إضافة إلى مناطق مخمور والحدود الأخرى للمحافظة، حيث جرى التأكيد على تأمينها بالكامل".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش أيضاً الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، وتم استضافة مدير مفوضية الانتخابات في نينوى لتقديم الدعم اللوجستي وتوفير المستلزمات الكفيلة بضمان سلاسة العملية الانتخابية"، مبيناً أن "الهدف هو إتاحة فرص متساوية لجميع القوى ومنع أي محاولات لعرقلة أو التأثير على سير الانتخابات".

وأشار الدخيل، إلى أن "المحافظة مقبلة على نقطة تحول تنموية وعمرانية ستنعكس إيجاباً على مستقبلها القريب".

وحددت الحكومة العراقية يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات، التي ستحدد نتائجها البرلمان الجديد للبلاد والذي بدوره يختار شكل الحكومة المقبلة.