محافظ كركوك يكشف خطواته المقبلة ويرسل تطمينات للتركمان

شفق نيوز/ أكد محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الثلاثاء، أن جهوده في الفترة المقبلة، ستتركز على الإعمار وتأهيل البنى التحتية.

وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تسلمت اليوم من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، المرسوم الجمهوري كمحافظ جديد لمحافظة كركوك".

وأضاف، "سنعمل بكل جد وتفان وإخلاص لتكريس وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مواطني محافظة كركوك، والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع القوى والأطراف السياسية، كما نجدد التأكيد على أننا سنجعل من كركوك مركزا ونموذجا للتعايش الاخوي المشترك".

وأكد محافظ كركوك، أن "استحقاقات المكون التركماني محفوظة، وسيحصلون على جميع حقوقهم كمكون أصيل وعريق في كركوكنا العزيزة".

وتابع، "في الفترة المقبلة، جهودنا وعملنا سيتركز على الاعمار وتأهيل البنى التحتية والارتقاء بواقع حياة ومعيشة مواطني كركوك الاعزاء دون تمييز".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لأختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.