محافظ كركوك يقدّم استقالته من البرلمان العراقي (وثيقة)

شفق نيوز- كركوك

أعلن محافظ كركوك، ريبوار طه، "الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية"، يوم الأحد، تقديم استقالته رسمياً من عضو مجلس النواب، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب كتاب رسمي موجه من مفوضية الانتخابات إلى رئاسة مجلس النواب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد أوضحت المفوضية أن المرشح التالي لشغل المقعد النيابي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كبديل لريبوار طه، هو المرشح "هلو قادر أحمد حسن الجابري".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، يوم غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.

وتتضمن الفقرة الأولى: تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد لمجلس النواب، وأما الأخرى تتضمن: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.