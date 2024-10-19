محافظ كركوك يردُّ على الجبهة التركمانية: لدينا تنسيق أمني عال مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد محافظ كركوك ورئيس اللجنة الامنية ريبوار طه مصطفى، يوم السبت، أن الوضع الأمني في كركوك مستتب، وان الاجهزة في المحافظة لديها تنسيق عال مع اقليم كوردستان تمخض عنها قتل عدد من داعش، مؤكدا أن أي جهة سياسية لديها ملاحظات عن أمن المحافظة سيتم مناقشتها لتحسين الوضع الامني في المحافظة.

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "الوضع الامني في كركوك جيد جدا، ونقدم كل الشكر للأجهزة الامنية من جهاز الامن الوطني والمخابرات والاستخبارات وقيادة العمليات المشتركة".

وأردف بالقول إن هؤلاء "لديهم تنسيق عال مع الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان من اجل القضاء على مجاميع داعش، وتم خلال 30 يوما توجيه ضربات مهمة للتنظيم، وقتل عدد منهم والوضع الامني في كركوك جيد جدا".

وأضاف أن" الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها بصورة جيدة جدا، وانا كرئيس للجنة الامنية مطلع على ما يقومون به من واجبات مهمة تحسن الوضع الامني في كركوك"، لافتا إلى أن "أي جهة سياسية لديها ملاحظات فاننا نستمع ونحترم لتلك الملاحظات لتحسين الوضع الامني في كركوك".

وفي وقت سابق من اليوم اتهمت الجبهة التركمانية العراقية، في وقت سابق من اليوم السبت، أحد عناصر قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بالضلوع في قتل مسؤول لها العام الماضي، في حين أفادت بتعرض منزل شقيق مدير عام فضائية "توركمن ايلي" في كركوك من قبل مسلحين، وقيامهم بالاعتداء على أسرته.

وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في مؤتمر صحفي عقده اليوم في كركوك وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الامنية العراقية توصلت إلى هوية قاتل المسؤول الأمني السابق للجبهة التركمانية العراقية والذي اغتيل العام الماضي، مبينا أن القاتل اسمه (هـ - ر-ط) وهو منتسب في اللواء 134 التابع للاتحاد الوطني.

وأضاف أن "وزارة الداخلية العراقية عممت بوثيقة رسمية إلى الجبهة تكشف فيها تفاصيل الجريمة التي نفذها المجرم"، مشيرا الى أن "العمل جار على اعتقاله وتقديمه للقضاء".

ودعا توران رئيس الوزراء إلى التدخل للحفاظ على الأمن في كركوك، مردفا بالقول إن "هناك خروقات حدثت بالمحافظة يجب أن تقف عليها ومنها قتل احمد طاهر المسؤول الأمني السابق للجبهة ويجب القصاص من القتلة، وهناك خروقات أمنية حدثت تستهدف التركمان"، حسب زعمه.

وتابع بالقول إن "منزل شقيق مدير عام فضائية (توركمن ايلي) تعرض صباح أمس لاقتحام من قبل أربعة مسلحين، حيث قاموا بترويع أفراد العائلة، والاعتداء عليهم وتهديدهم، في محاولة يائسة لترويع العائلة والمدير العام للفضائية"، مضيفا أن المعتدى عليه يعمل موظفاً في مؤسسة إعلامية حكومية.