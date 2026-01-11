محافظ كركوك: لا طموح لرئاسة الجمهورية وتدوير منصبي قرار حزبي

شفق نيوز- كركوك

أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الأحد، أنه لا يملك أي طموح لتولي منصب رئاسة الجمهورية أو أي منصب سيادي في بغداد، مشدداً على أن كل ما يتداول بهذا الشأن لا يعدو كونه حديث شارع وتحليلات غير دقيقة.

وقال طه في تصريح فيديوي ورد لوكالة شفق نيوز، أن أي ترشيحات تتعلق بالمناصب السياسية، سواء كانت وزارية أو سيادية، تخضع لقرار حزبه وقيادته السياسية، ممثلة بالمجلس القيادي والمكتب السياسي، وبما يحقق مصلحة كركوك وجميع مكوناتها، مؤكداً أنه ملتزم بالكامل بما تقرره القيادة الحزبية.

وبشأن انتقاله إلى بغداد، أكد محافظ كركوك أنه كان واضحاً منذ بداية الحملة الانتخابية، حين أعلن أنه لن يذهب إلى البرلمان، رغم حصوله على أعلى الأصوات، مشيراً إلى أن التزامه أمام ناخبيه وأهالي كركوك كان البقاء في المحافظة وخدمتهم من موقعه التنفيذي.

وأضاف: "كان بإمكاني الذهاب إلى البرلمان والحصول على الامتيازات والحصانة، لكنني فضلت الوفاء بوعدي والبقاء في كركوك، حتى لو كان موقعي مدير دائرة أو ناحية".

وفي ما يتعلق بموضوع تدوير منصب المحافظ، أوضح طه أن الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك تشكلا نتيجة تحالف سياسي ضم الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب تقدم وحزب بابليون، وأن أي قرار يخص التدوير أو التغيير يخضع لاتفاق هذه القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة، مؤكداً التزامه الكامل بأي قرار يصب في مصلحة كركوك واستقرارها المجتمعي والأمني.

وأشار محافظ كركوك إلى أن الحكومة المحلية وضعت أسساً حقيقية لإعمار المحافظة من خلال إطلاق مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقديم صورة جديدة لكركوك على المستويين العراقي والإقليمي، مبيناً أن الزائرين يلمسون حجم التغيير في المشاريع التي تم تنفيذها أو المباشرة بها خلال فترة زمنية قصيرة.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات تحققت رغم عدم تخصيص ميزانية للمحافظة لعام 2025، وهي سابقة في تاريخ كركوك، موضحاً أن الإدارة المحلية نجحت في استثمار مبالغ محدودة من واردات البترودولار، ومعالجة ملف النظافة الذي كان يشكل تحدياً كبيراً نتيجة انتشار النفايات في الشوارع والأحياء.

وأكد طه أن هناك ملفات خدمية أخرى ما تزال قيد المعالجة، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات إلحاحاً، مشدداً على أن أهالي كركوك يستحقون مستوى أفضل من الخدمات والرفاهية، وأن الحكومة المحلية مستمرة في العمل الجاد لمعالجة هذه التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حصل محافظ كركوك ريبوار طه، على أكثر من 96,000 صوت فردي، مما جعله المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في جميع أنحاء العراق، متفوقاً على زعماء وقادة سياسيين من مختلف القوائم الانتخابية.