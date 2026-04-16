محافظ كركوك بعد انتخابه: سنعمل على خدمة جميع المكونات وفتح صفحة جديدة

شفق نيوز- كركوك

أكد محافظ كركوك، محمد سمعان، يوم الخميس، أن الإدارة المحلية الجديدة ستعمل على خدمة جميع مكونات المحافظة دون استثناء، مؤكداً أن "كركوك للجميع" وأن المرحلة المقبلة تمثل "صفحة جديدة في تاريخ المحافظة".

وقال سمعان في كلمة له أمام مجلس محافظة كركوك وأعضاء المجلس، بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، إنه يمثل "جميع مكونات كركوك من التركمان والعرب والكورد"، مشيراً إلى الالتزام بـ"تطبيق مبدأ تدوير المناصب بما يحقق الشراكة بين مختلف المكونات داخل الإدارة المحلية".

وأضاف أن "أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة ستكون معالجة أزمة الوقود، والعمل على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء، إلى جانب تحسين الواقع الخدمي في عموم المحافظة.

وختم بالقول إن "كركوك بحاجة إلى التكاتف والعمل المشترك بعيداً عن الخلافات السياسية"، مؤكداً أن "الإدارة الجديدة ستعمل على تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تمت المصادقة في مجلس محافظة كركوك، على استقالة ريبوار طه من منصبه كمحافظ لكركوك، وتسمية محمد سمعان محافظاً جديداً.

وتظاهر عصر اليوم الخميس، العشرات من أهالي كركوك، غالبيتهم من المكون الكوردي، أمام مبنى المحافظة، رفضاً لمحاولات إجراء تغييرات على إدارة المحافظة، مطالبين بالإبقاء على المحافظ ريبوار طه في منصبه وعدم تسليم السلطة لأي طرف آخر.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تؤكد تمسكهم بالإدارة الحالية، معتبرين أن "أي تغيير في هذا التوقيت قد يؤدي إلى توترات سياسية وأمنية داخل المحافظة التي تشهد تنوعاً قومياً وحساسيات سياسية معقدة".