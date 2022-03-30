محافظ صلاح الدين يتنازل عن دعوى التشهير ضد الناشط المدني يزيد الحسون

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين عمار جبر، يوم الأربعاء، تنازله عن دعوى التشهير التي رفعها ضد الناشط المدني والسياسي يزيد الحسون.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مناسبة قدوم شهر رمضان و نزولا عند رغبة رئيس البرلمان، و اعضاء حركة امتداد من اعضاء مجلس النواب و تكريماً لعشيرة شمر اعلن عن تنازلي عن المتهم يزيد حسون الشمري من منطلق الحرص الابوي على كل ابناء المحافظة".

واعتبر جبر تنازله هذا "سيزيدنا قوة في الحفاظ على حقوق المحافظة المستقبلية و الاستمرار بمكافحة الفساد".

أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء 23 من شهر آذار/ مارس الجاري، بصدور حكم بالحبس على الناشط السياسي يزيد الحسون بعد إدانته بالتشهير برئيس الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القضاء حكم على الحسون بالسجن لمدة 3 أشهر على خلفية دعوى تشهير تقدم بها المحافظ.

وسبق ان اعتقلت القوات الامنية في العام 2019 الحسون عندما دعا للتظاهر في المحافظة، ولوح بنشره ملفات فساد تدين دوائر حكومة صلاح الدين المحلية.

ويعتبر يزيد الحسون من أبرز الناشطين المدنيين والسياسيين في صلاح الدين عُرف عنه مناؤته للحكومة الاتحادية بشكل عام والحكومة المحلية في محافظته بشكل خاص ودائما ما يتحدث عن ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام العراقية.