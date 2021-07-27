محافظ سابق يقع في شباك لجنة "أبو رغيف"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على محافظ سابق من قبل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "قوات مكافحة الإرهاب التي تأتمر بأمر لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، أن "الناصري محتجز حالياً في أحد مراكز الشرطة ببغداد للتحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد".

ولم يتضح على الفور تفاصيل التهم الموجهة إلى الناصري.

وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة.

وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.