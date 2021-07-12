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محافظ ذي قار يكشف عن إحباط مخطط لإحراق الناصرية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-12T12:41:43+0000
محافظ ذي قار يكشف عن إحباط مخطط لإحراق الناصرية

شفق نيوز/ كشف محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، عن احباط مخطط لاحراق مدينة الناصرية مركز المحافظة عبر استغلال قضية الخريجين المعتصمين.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إحراق مدينة الناصرية باستغلال قضية الخريجين"، لافتاً إلى أن "الجهات الأمنية المختصة بالمحافظة زودته بملف كامل عن العملية".

وبين المحافظ، أن "المخطط يقف وراءه احد المديرين المقالين من منصبهم، فضلا عن مدير شركة نفط بذي قار".

وأوضح الخفاجي، أن "الملف سيقدم إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليه وإصدار توجيهاته بشأنه"، مؤكداً "إرسال نسخة من الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العابثين بأمن الناصرية" على حد قوله.

ويتظاهر العشرات من خريجي الجامعات امام مبنى المحافظة للمطالبة بالتعيين الحكومي، في وقت أقدم بعض منهم على غلق مبنى ديوان المحافظة ومنع الموظفين من الدوام الرسمي لليوم الثالث على التوالي.

 

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