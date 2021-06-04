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محافظ ذي قار يفاتح الكاظمي لتغيير قائد الشرطة وتوقعات باستقالة الاخير

Category: سیاسة

Date: 2021-06-04T16:19:19+0000
محافظ ذي قار يفاتح الكاظمي لتغيير قائد الشرطة وتوقعات باستقالة الاخير

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن وجود تقاطع عمل كبير بين المحافظ احمد الخفاجي، وقائد شرطة ذي قار اللواء مؤيد التميمي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز"، أن "الخفاجي ممتعض جدا من سوء إدارة التميمي للمحافظة أمنيا والتي تحولت بزمنه إلى مدينة تملؤها رائحة الدخان بشكل كبير في شوارعها، فضلا عن كثرة إغلاق الطرق بشكل يومي".

وأضاف، أن "الخفاجي قدم طلبا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير التميمي بقائد آخر قادر على إعادة الأمن للمحافظة".

ورجح المصدر، أن" يقدم التميمي طلب استقالته من منصبه لوزير الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة ".

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