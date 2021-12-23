محافظ ذي قار يعلن أسباب استقالته من منصبه

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، عازيا الامر لعدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين في المحافظة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نائبه الأول محمد هادي سيتولى ادارة المحافظة لغرض تسيير أمور عملها لحين تسمية المحافظ الجديد في بغداد.

وذكر الخفاجي أن "تقديم استقالته من منصبه جاء بسبب عدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين، وليس كما يشاع بأنه بسبب الخلاف مع بغداد على امور تتعلق بالمشاريع الخدمية في المحافظة".

وبين، أنه "لم يتم تعيين أي شخص حتى الآن كمحافظ، والنائب الاول محمد هادي هو من سيتولى ادارة امور المحافظة لحين اختيار اسم المحافظ ".

وأضاف، أنه "لن يرشح او يطمع باي منصب في الحكومة المركزية ببغداد، كما أنه لم يعرض عليه اي منصب حتى الآن".

من جانب آخر، اعقب مؤتمر محافظ ذي قار، دخول مجموعة من المتظاهرين ممثلين عن ساحة الحبوبي يرفضون تولي النائب الاول محمد هادي منصب محافظ ذي قار "لا اصالة أو وكالة "، مؤكدين "سنلجأ لطرق واساليب غير محببة لدى الجميع إن تم تمرير الامر، وعلى حكومة الكاظمي رفض استقالة المحافظ احمد الخفاجي " وفق قولهم.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مطلع بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي.

وكان المتحدث باسم المحافظ قال في بيان، إن الخفاجي تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي يبحث مع فريقه الحكومي ترشيح محافظ جديد لذي قار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان مصدر سياسي خاص، كشف لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قوة كبيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت خلال الساعات الماضية من الخفاجي تقديم استقالته من منصبه في إدارة محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "المحافظ رفض طلبها وأصر على الاستمرار بالمنصب".

وبين ان "الخفاجي أبلغ الذين طالبوه بتقديم الاستقالة بتقديم دليل له على أنه أخل بإدارة المحافظة من اجل الرضوخ لمطلبهم"، مطالبا إياهم بـ"إقالته من منصبه لأنه لن يقدم استقالته".

ولفت المصدر، إلى أن "الخفاجي اتهم الذين طالبوه بتقديم استقالته من منصبه بشراء ذمم بعض المتظاهرين التشرينيين، لغرض تشويه الثورة والسيطرة على سدة الحكم في ذي قار".