محافظ ذي قار يعلن تشكيلته الجديدة

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، يوم الاحد، عن اختيار التشكيلة الجديدة للمحافظة.

وبحسب بيان للمحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "المهندس علي فاروق العبيدي شغل منصب المعاون الفني، فيما شغل المهندس رافع فائق سفاح الخيكاني منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط".

واختار المحافظ المهندس غسان حسن حمود معاوناً لشؤون المتابعة".

وتتكون هيئة المستشارين بحسب البيان من "الدكتور هادي فليح حسن ـ للشؤون الاعلامية، والدكتور خالد كاطع الفرطوسي لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وكامل فرحان عبد لشؤون التربية والتعليم، وحيدر سعدي ابراهيم لشؤون المواطنين".

كما اختير "عايد فليح راضي لشؤون الامن ، ومحمد جاسم الصائغ لشؤون الشباب والرياضة وعلي عبد عيد لشؤون الثقافة والفنون وشذى خضر القيسي لشؤون المرأة والطفل، ومنتهى غازي صاحب لشؤون الاستثمار والمحامي صالح خليوي الزهيري للشؤون القانونية وعلي مهدي عجيل لشؤون عوائل الشهداء والجرحى".