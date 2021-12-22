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محافظ ذي قار "يرضخ للضغوط" ويقدم استقالته للكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-22T22:32:48+0000
محافظ ذي قار "يرضخ للضغوط" ويقدم استقالته للكاظمي

شفق نيوز/ أقبل محافظ ذي قار أحمد الخفاجي على تقديم استقالته من منصبه، وذلك بعد يوم من كشف خاص بتعرضه لضغط سياسي بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق من الأربعاء أصيب عدد من المتظاهرين خلال صدامات مع قوة أمنية.

وطالب محتجون بإسقاط "التهم الكيدية" بحقهم أمام القضاء جراء مشاركتهم في احتجاجات سابقة، إلا أن قوة أمنية فرقتهم بإطلاق الرصاص الحي، بحسب مسؤولين محليين.

وقال المتحدث باسم المحافظ في بيان، إن الخفاجي تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".

ولفت إلى أن المحافظ سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الخميس لبيان أسباب وتفاصيل الاستقالة.

وكان مصدر سياسي خاص، كشف لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قوة كبيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت خلال الساعات الماضية من الخفاجي تقديم استقالته من منصبه في إدارة محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "المحافظ رفض طلبها وأصر على الاستمرار بالمنصب".

وبين ان "الخفاجي ابلغ الذين طالبوه بتقديم الاستقالة بتقديم دليل له على انه اخل بإدارة المحافظة من اجل الرضوخ لمطلبهم"، مطالبا إياهم بـ"إقالته من منصبه لانه لن يقدم استقالته".

ولفت المصدر، إلى ان "الخفاجي اتهم الذين طالبوه بتقديم استقالته من منصبه بشراء ذمم بعض المتظاهرين التشرينيين، لغرض تشويه الثورة والسيطرة على سدة الحكم في ذي قار".

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