رئيس مجلس ديالى: إقالتي غير قانونية

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي يوم الثلاثاء، قرار اقالته بـ"غير القانوني".

وقال الكروي لوكالة شفق نيوز؛ إن "جلسة إقالتي غير قانونية وسألجأ للقضاء للطعن بالقرار".

وأشار إلى أن "قرار الاقالة تم اتخاذه دون استجواب".

ولفت إلى أن "ما حدث كان عبارة عن استحواذ على مناصب المكون (السُنّي) من قبل كتل معينة".

وصوت مجلس محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قرار الإقالة جاء بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسنمه في الأول من آب أغسطس الماضي.

وأضاف ان القرار جاء ايضاً بعد خلافات عصفت بالمجلس لتمرير مديري وحدات ادارية جدد.

انتخاب الكروي التابع لتحالف السيادة جاء بعد أشهر من التجاذبات السياسية، خلص لإتفاق انفرط عقده بعد نحو شهرين.