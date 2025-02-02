محافظ بغداد يعلّق على قرار إحالته للتقاعد: قانون المحافظات لم يحدد سناً معيناً

شفق نيوز/ علّق محافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف، اليوم الأحد، على قرار إحالته إلى التقاعد، مشيراً إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد.

وقال يوسف، في وثيقة موجهة إلى مجلس المحافظة وردت لوكالة شفق نيوز، "نود اعلامكم أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ على التقاعد فضلاً عن أن الية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخاب من مجلس المحافظة".

وأضاف المحافظ، "كما أن من أهم اركان القرار الإداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظام العام في حين أن أمركم الإداري المذكور انفاً يعد مشوباً بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة قانوناً"، مبيناً أن "القرارات المعيبة بعيب الاختصاص تعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي أثر".

وأشار إلى أن "القانون انفاً اشترط في المادة 25 عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ، فضلاً عن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون انفاً والتي لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ كما أن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14 / أولا منه على (يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها)".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدر مجلس محافظة بغداد، أمراً إدارياً يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.

في نفس السياق، أعلن مجلس محافظة بغداد عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءاً من اليوم الأحد الموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.