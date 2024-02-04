محافظ الأنبار يحدد موعد عقد أولى جلسات مجلس المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز/ حدد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، يوم الأحد، موعد انعقاد أول جلسة لأعضاء مجلس المحافظة الجدد الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدليمي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الأخير وجهّ بتبليغ أعضاء مجلس المحافظة الفائزين، بموعد الجلسة الأولى لمجلس الأنبار بدورته الحالية، والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غدٍ الاثنين.

ووفقاً للوثيقة فإن الجلسة سيتم عقدها في القصر الحكومي بمدينة بالرمادي.

إلى ذلك، عقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بحضور رئيس تحالف قمم خالد بتال، وأمين عام تحالف الأنبار هويتنا أحمد أبو ريشة، اجتماعاً لأعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار وأعضاء مجلس محافظة الأنبار الجدد.

وبحسب بيان صدر عن مكتب حزب الحلبوسي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد بحث الاجتماع أهمية تفعيل الحكومات المحلية ودور مجالسها الرقابي والتشريعي، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة في الأنبار.

ويوم أمس السبت، أعلن خمسة أعضاء بمجلس محافظة الأنبار عن تشكيل كتلة "الاستقرار" من أحزاب مختلفة.

وقال الاعضاء الخمسة في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز"، إنه "تماشياً مع سعينا لتثبيت استقرار حقيقي في محافظة الأنبار يقوم على أساس العدالة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفق القانون وما كفله الدستور العراقي النافذ نعلن عن تشكيل كتلة (الاستقرار) لتكون جزءً أساسياً في مجلس محافظة الأنبار ولتمارس عملها التشريعي والرقابي".

وتضم كتلة "الاستقرار" خمسة أعضاء من عدة أحزاب في مجلس محافظة الأنبار، وهم من قوائم "السيادة، والأنبار هويتنا، والحسم الوطني، وعزم، والأنبار المتحد".