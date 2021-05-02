محافظ النجف يتهم وزارة الكهرباء بـ"المحاباة" ويطالب الكاظمي بالتدخل

شفق نيوز/ اتهم محافظ النجف لؤي الياسري، يوم الأحد، وزارة الكهرباء بأنها ليست حيادية وتسكت علانية عن تجاوز المحافظات الأخرى على حصة النجف، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتدخل لحل هذه الأزمة التي تجدد سنوياً مع حلول فصل الصيف.

ودعا الياسري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل المباشر لحل أزمة الكهرباء في النجف "ومظلومية المحافظة واهلها وتكرار مأساة المواطنين سنويا دون ايجاد الحلول الصحيحة والناجعة لها".

وأضاف "من المؤسف ان الوزارة تتعامل مع المحافظة بعدم حيادية وبعيدة كل البعد عن العدالة، وتسكت علانية عن تجاوزات البعض على حصة النجف الحقيقية فضلا عن المحاباة بحصص التوزيع".

واشار الى ان "النجف وخلال الاعوام السابقة عملت وفق نظام المدن المقدسة التي وضعتها الوزارة خلال تولي الحكومات السابقة وبموجبها تم رفع المولدات الاهلية عن الكثير من الاحياء السكنية في المدينة القديمة".

وبين الياسري ان وزارة الكهرباء "أوقفت العمل بنظام المدن المقدسة من العام الماضي رغم كل ما تسبب به ذلك من اضرار نفسية ومادية للسكان في هذه المناطق واصحاب المحال التجارية والفنادق".

ولفت الى ان "المواطنين يحمّلون الحكومة المحلية الاخفاق في ملف الكهرباء وهو ملف اتحادي وزاري ليس للمحافظة اي دخل او قصور فيه".

واوضح المحافظ ان "ساعات القطع تبلغ 16 ساعة يوميا في النجف، وهذه معاناة كبيرة على واقع المواطن الذي انهكته المشاكل والازمات"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل المباشر وايجاد "الحلول المنصفة التي تحقق العدالة الحقيقية".