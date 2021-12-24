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محافظ النجف سيعلن استقالته "خلال ساعات" والكرعاوي خليفة له

Category: سیاسة

Date: 2021-12-24T13:29:44+0000
محافظ النجف سيعلن استقالته "خلال ساعات" والكرعاوي خليفة له
محافظ النجف سيعلن استقالته "خلال ساعات" والكرعاوي خليفة له

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