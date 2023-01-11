محافظ الديوانية يرد على النزاهة: قرار سحب اليد وصل متأخراً

شفق نيوز/ ردّ محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، يوم الأربعاء، على بيان هيئة النزاهة الذي اشار الى توقيع المحافظ عقوداً بعد قرار سحب اليد الذي أصدره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الشعلان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر الديواني الصادر من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بسحب اليد لم يرد بصورة رسمية يوم 10/1/2023 وورد في البريد الإلكتروني بالايميل الخاص لمكتب المحافظ في الساعة الحادية عشر قبل الظهيرة اليوم 11/1/2023 وتم تنفيذه من قبل النائب الأول دون المرور بالرئيس التنفيذي الأعلى المحافظ والنائب الثاني الذي كان بلحظتها يشغل منصب المحافظ وكالةً".

واضاف "أما ما قامت به هيئة النزاهة بالتحري بوجود تواقيع واحالات بتواريخ قديمة نؤكد هنا بعدم ثبوت اي تلاعب لدى الهيئة وإنما جميعها كانت إجراءات سليمة وقانونية وإن تاريخ تنفيذ سحب اليد ومباشرة النائب الأول بالتكليف لمنصب المحافظ كان بتاريخ اليوم الأربعاء 11/1/2023 وهذا يؤكد سلامة الإجراءات الإدارية كافة من قبلنا وعدم وجود اي تلاعب يذكر".

واشار البيان الى أن "محاضر اللجان المركزية تصادق حسب الاختصاص من الجهات الفنية والتعاقدية والمقرر والحسابية والتدقيقية والقانونية وأن جميع تلك التواقيع موجودة في العقود التي تم توقيعها وهنالك عضو لم يوقع لم يكن متواجد حينها ولا يوثر على سير الإحالة والتعاقد".

ودعا المحافظ فريق التحري التابع لهيئة النزاهة في الديوانية الى "عدم تزييف الأخبار وتحريفها والالتزام بالمهنية العالية والمصداقية التي تقتضيها المبادئ الفعلية للنزاهة حيث نشرت في موقعها الرسمي ان هناك تلاعباً بالتواريخ ولم يتم إثبات ذلك على الإطلاق".

وتابع "كما نؤكد ان لنا رداً على ذلك وفق القانون امام الجهات القضائية وان ما قام به فريق التحري التابع لهيئة النزاهة في الديوانية هو مجرد إعلام لا غير وإثارة الرأي العام فقط".

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن قيام محافظ الديوانيَّة زهير الشعلان بتوقيع عقود بتواريخ سابقة بعد قرار سحب يده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة الى ضبط نسخ مصدقة من أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط نسخ مصدقة من سجلات العقود والتحليل والإشعارات والإحالات الخاصة بالمناقصات بعد تاريخ سحب يد المحافظ، موضحة أن الفريق التقى السيد نائب المحافظ المكلف بإدراة المحافظة؛ بغية اطلاعه على مضمون القرار القضائي".

وتابعت، ان "الفريق اطلع على نسخ أوليَّات العقود المحفوظة في قسم وذاتيَّة العقود والحاسبة المركزيَّة ومقار اللجان المركزيَّة والتحاليل، وقد توصل إلى أن توقيع عدد من المناقصات قد تم بتاريخ 10/1/2023".

وأفضت تحريات الفريق وجمعه للمعلومات والأدلة إلى أن "إبرام عقود المناقصات تم دون توقيع أعضاء اللجان المركزيَّة على محاضر المراجعة والمصادقة والإحالة، وخلافاً لبنود تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة المادة (خامساً) في وقت بلغت مبالغ تلك العقود أكثر من (16) مليار دينار، بحسب البيان.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر أمس الثلاثاء أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان؛ لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.