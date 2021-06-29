محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف تحت قبة البرلمان

شفق نيوز/ استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية لمناقشة إجراء إصلاحات بعمل المصارف وفق ما ورد في المنهاج الوزاري.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت اليوم محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ومديري مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي لمناقشة سير عمل إصلاح المصارف الحكومية".

وأضاف أن "الاسئلة التي طرحت على محافظ البنك ومديري المصارف كانت على الاجراءات المتعلقة بالفقرة الخاصة بالمنهاج الوزاري الحكومي"، مشيرا إلى إن "اللجنة كانت تأمل إن يكون الانجاز في أعلى مستوى بما يتعلق بالتحول إلى النظام الالكتروني".

وتابع الخالدي، أن "لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ستعقد اجتماعا آخر لتقييم الاجابات لتكون جزءا من تقييم الاداء الحكومي الصادر عن اللجنة خلال العام الجاري".