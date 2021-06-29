سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف تحت قبة البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2021-06-29T17:23:59+0000
محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف تحت قبة البرلمان

شفق نيوز/ استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية لمناقشة إجراء إصلاحات بعمل المصارف وفق ما ورد في المنهاج الوزاري.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت اليوم محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ومديري مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي لمناقشة سير عمل إصلاح المصارف الحكومية".

وأضاف أن "الاسئلة التي طرحت على محافظ البنك ومديري المصارف كانت على الاجراءات المتعلقة بالفقرة الخاصة بالمنهاج الوزاري الحكومي"، مشيرا إلى إن "اللجنة كانت تأمل إن يكون الانجاز في أعلى مستوى بما يتعلق بالتحول إلى النظام الالكتروني".

وتابع الخالدي، أن "لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ستعقد اجتماعا آخر لتقييم الاجابات لتكون جزءا من تقييم الاداء الحكومي الصادر عن اللجنة خلال العام الجاري".

related

رئيس كتلة برلمانية: قوى سياسية اشترطت تمرير قانون الاتحادية مقابل الموازنة

Date: 2021-03-04 11:23:10
رئيس كتلة برلمانية: قوى سياسية اشترطت تمرير قانون الاتحادية مقابل الموازنة

سياسي: قيادات تفكر جدياً بعدم منح علاوي الثقة

Date: 2020-02-15 10:24:50
سياسي: قيادات تفكر جدياً بعدم منح علاوي الثقة

الحملات الانتخابية تعطل جلسات البرلمان وترحل القوانين للدورة المقبلة

Date: 2021-06-15 14:06:40
الحملات الانتخابية تعطل جلسات البرلمان وترحل القوانين للدورة المقبلة

المالية النيابية: لا يمكن رفع سعر برميل النفط بالموازنة لهذا السبب

Date: 2021-03-12 13:04:12
المالية النيابية: لا يمكن رفع سعر برميل النفط بالموازنة لهذا السبب

بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة

Date: 2020-12-14 07:50:44
بدلاء نواب "بدر" المتوفين في مجلس النواب: محامٍ ووكيل وزارة

الحداد ينفي تغيير سعر صرف الدينار في قانون الموازنة

Date: 2021-03-27 15:10:33
الحداد ينفي تغيير سعر صرف الدينار في قانون الموازنة

البرلمان العراقي يحدد موعد استئناف الجلسات

Date: 2021-04-30 14:27:01
البرلمان العراقي يحدد موعد استئناف الجلسات

القانونية النيابية: لا توجد رغبة برلمانية بتعديل نظام الدوائر الانتخابية

Date: 2021-02-04 09:54:11
القانونية النيابية: لا توجد رغبة برلمانية بتعديل نظام الدوائر الانتخابية