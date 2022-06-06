محافظ البنك المركزي والسفير الإيراني يبحثان دفع المستحقات المالية لطهران

شفق نيوز/ بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الإثنين، مع السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق دفع المستحقات المالية التي بذمة العراق الى ايران.

وذكر بيان للبنك ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مخيف هنأ السفير بمناسبة تسنمه المنصب، متطلعاً إلى تعاون أكبر في المرحلة المقبلة".

وجرى خلال اللقاء وفقا للبيان، "بحث أوجه التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين ودفع المستحقات المالية التي بذمة العراق، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات الإيرانية في البلاد".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، حرصه على "تطوير العلاقات المصرفية وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين وفتح آفاق جديدة من العلاقات الثنائية".

وفي شهر أيار المنصرم، أعلن المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، أن العراق يدين بمبلغ قدره مليارا و600 مليون دولار إزاء استيراده الغاز من إيران، مبينا أنه يتعيّن على هذا البلد سداد دينه في مدة أقصاها شهر واحد.