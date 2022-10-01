محافظة عراقية تتفق على تشكيل مجلس نواب خاص بها

شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل عن محافظة المثنى باسم خشان، يوم السبت، اتفاق أعضاء مجلس النواب عن المحافظة على تشكيل "مجلس نواب محافظة المثنى" لمباشرة الرقابة على أداء الحكومة المحلية وفقا للمادة (٣) من القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٩.

وأوضح خشان في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن هذا التشكيل يأتي أيضا "للمطالبة باستحقاقات المحافظة التي لم تلتزم بها الحكومة الاتحادية بتأديتها الى محافظتنا".

كما ذكر أن هذه خطوة واسعة جدا في طريق الاصلاح الحقيقي، وستكون اجتماعات هذا المجلس دورية ومنتظمة وشفافة.