محادثات إيرانية-سعودية في بغداد.. طهران تكشف تفاصيل جديدة

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن المحادثات بين طهران والرياض التي احتضنتها بغداد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، "حصول محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد، تناولت العلاقات الثنائية وملفات إقليمية".

وأعرب زاده عن أمله بأن "تنتج هذه المحادثات عن تفاهم حقيقي بين إيران والسعودية خاصة فيما يخص العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحل الخلافات بين البلدين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "التوترات في المنطقة ليست في مصلحة كلا البلدين".

وشهدت العاصمة بغداد في 9 نيسان 2021، احتضان محادثات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار، ضمن جهود العراق لاحتواء التوتر المتزايد بين البلدين، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.