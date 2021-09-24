محادثات "مفعمة بالثقة" بين الرئيس العراقي ووزير الخارجية الفرنسي

شفق نيوز/ ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر "تويتر" أنه أجرى محادثات "شاملة ومفعمة بالثقة" مع الرئيس العراقي برهم صالح في وقت متأخر أمس الخميس.

وكتب لودريان اليوم الجمعة دون الخوض في تفاصيل: "بعد مؤتمر بغداد في 28 أغسطس والاجتماع الوزاري في نيويورك يوم 21 سبتمبر، جددت التأكيد على دعم فرنسا للعراق والحوار الإقليمي".

https://twitter.com/JY_LeDrian/status/1441239640896204805

وأصبح العراق ساحة لأطراف متصارعة، مع إيران على جانب والولايات المتحدة وإسرائيل وبلدان خليجية على الجانب الآخر، حيث تستهدف هجمات القوات الأمريكية في حين يتعرض قادة جماعات مسلحة إيرانية وعراقية لاغتيالات.

جاءت هذه الاجتماعات بعد أشهر من استئناف إيران والسعودية محادثات مباشرة في العراق، ساهمت في نزع فتيل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.