"مجهول الاقامة".. أمين بغداد يصل عمّان قبل الاقالة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن وصول امين بغداد المقال "علاء معن" الى العاصمة الاردنية عمان قبل اقالته.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امين بغداد السابق علاء معن يقيم خارج العراق منذ يوم الخميس الماضي". وأوضح أن "معن توجه نحو العاصمة الأردنية عمان، لكن لا يعرف الان مكان اقامته"، مبيناً أنه "لايعرف إن كان غادر عمّان الى دولة أخرى، او يتواجد فيها حالياً".

ويحذر برلمانيون عراقيون من "هروب" امين بغداد، متهمين اياه تورطه بملفات فساد.

وأمس كشف النقاب عن رسالة بخط يد امين بغداد السابق علاء المعمار، هاجم فيها العملية السياسية في العراق، وقال إنها "عرجاء" وهمها الأكبر هو جعل الدولة آلة لتقاسم المغانم من قبل السلطة.

فيما أكدت وثيقة رسمية ظهرت الى العلن يوم الاثنين (16 ايار الجاري)، إقالة أمين معن، من منصبه بقرار من الكاظمي بسبب فشله في أداء مهامه.

وبحسب الوثيقة الموقعة من قبل رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، بتاريخ (الخميس 12 ايار 2022)، فإن سبب الإقالة بحسب هامش للأخير، هو أن "بغداد وأهلها ظلموا كثيراً، وقد كنت أنتظر من أمين بغداد أن ينهض بواقعها بما يكفي وبما يليق بأهلها، لكن للأسف النتائج لم تكن ترتقي إلى مستويات التعهدات والتوقعات، بل کثرت الوعود وقل العمل، ووصل واقع خدمات العاصمة إلى مستوى لا يمكن القبول به".

واضاف "ومن أجل العمل سريعاً على تصحيح هذا المسار بإدارة تلبي استحقاقات بغداد الأصالة والعراقة، أوافق على طلب إنهاء تكليف علاء كاظم معن - أمين بغداد"

والجمعة (13 ايار الجاري)، أفادت مصادر نيابية بينهم النائب "سروة عبد الواحد"، بإعفاء أمين بغداد علاء المعمار من منصبه بسبب "الفشل والفساد"، إلا أنه نفى ذلك .