مجموعة السبع تؤيد الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية ومحاسبة الجماعات المسلحة

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة الدول السبع، يوم الثلاثاء، تأييدها الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية المقبلة، مشددة في ذات الوقت على محاسبة الجماعات المسلحة.

وجاء في بيان مجموعة السبع "حول العراق"، والذي نشرته السفارة البريطانية لدى بغداد، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نشيد بقوات الأمن العراقية، بضمنها قوات البيشمركة في كوردستان، وكذلك الحكومة العراقية في نجاحها ضد داعش"، مؤكدة "استمرار دعمنا لتلك الجهود بما في ذلك تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة".

كما أكد الدول السبع في بيانها، "دعمنا لسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه"، معلنة تأييدها "بالكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2576 ودعوته لاشراك مراقبين للانتخابات للمساعدة في ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة في تشرين الاول/ اكتوبر".

وأضاف البيان، "نشجع ايضاً جميع العراقيين على المشاركة في تلك الانتخابات".

ورحب بيان الدول السبع "بجهود حكومة العراق لمحاسبة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، في الهجمات ضد المواطنين العراقيين وأفراد التحالف الموجودين في العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية فقط لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها في قتالها ضد داعش".

واختتم قادة دول مجموعة السبع، أول امس الأحد، قمّتهم المنعقدة في بريطانيا، حيث اتفقوا على مواجهة نفوذ الصين وروسيا، وتوزيع مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عالميا، وتسريع التصدي للتغير المناخي.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع المعروفة باسم (الدول السبع) فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا .