مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي يشدد على تصدي الجميع لمعالجة "الكارثة البيئية"

شفق نيوز/ أكد مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، على ضرورة التصدي للجفاف والعواصف الترابية التي تجتاح البلاد بين وقت وآخر، وإشراك جميع الجهات المختصة والمواطنين للبحث عن حلول لهذه الأزمة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد اليوم الجلسة الحادية عشرة لعام 2022 برئاسة الأعرجي وحضور أعضاء المجلس لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وبين أن المجلس ناقش موضوع "الكارثة البيئية" بحضور وزير البيئة ووكيلي وزارتي الزراعة والموارد المائية، وسلط وزير البيئة الضوء في التقرير الذي أعدته الوزارة على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه العراق في إطار مواجهة هذا الملف المهم.

واوضح الوزير أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة "ماضية في تنفيذ خططها لمواجهة هذه الكارثة، إلا أن الحاجة قائمة إلى تضافر الجهود وإيلاء الملف الأهمية القصوى التي تتناسب مع حجم هذا التحدي".

من جانبه أشار الأعرجي، إلى أن "أهمية ملف التحديات التي تواجه البيئة تأتي في سياق الملفات ذات العلاقة بالأمن القومي"، موصياً بإحالة الملف والتوصيات المطروحة بشأنه إلى مجلس الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب.

ووجه المجلس بقيام مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية بإقامة مؤتمر يدعو فيه مختلف شرائح المجتمع لمناقشة وسائل وسبل التوعية اللازمة للقطاعات المختلفة المستفيدة من الموارد المائية والزراعية، وكيفية المحافظة عليها، وعدم تعريضها إلى الهدر.

من جانب آخر، وافق المجلس على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين وزارتي العدل في جمهوريتي العراق ولبنان، بعد إجراء التعديلات اللازمة بصددها.