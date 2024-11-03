مجلس نينوى ينفي وجود حراكٍ لإقالة رئيسه

شفق نيوز/ نفى مجلس محافظة نينوى اليوم الأحد، ما يروج من شائعات حول وجود حراك لاقالة رئيس المجلس احمد الحاصود.

وكانت مواقع التواصل قد تناقلت خبراً مفاده وجود حراك لـ(عطاء) لإقالة رئيس مجلس نينوى احمد الحاصود وان الكتلة تعتزم تسليم المهام لعضو المجلس عن كتلتها أيضا محمد أهريس.

أهريس الذي طرح اسمه كبديل ألقى بيان النفي في مؤتمر صحفي محدود وهو يتوسط اعضاء نينوى المستقبل في المجلس والذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي.

وقال إنه "لا صحة لما يروج من شائعات حول وجود حراك لاقالة رئيس المجلس وأن ما يروج هي أكاذيب عارية عن الصحة".

وأوضح أهريس " باسم تحالف نينوى المستقبل نعرب عن دعمنا للحاصود في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة معربين عن ثقتنا الكاملة برئيس المجلس".

وأضاف "نستنكر هذه الشائعات التي تحاول النيل من المجلس واضعافه".