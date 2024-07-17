مجلس نينوى يسعى لاستجواب المحافظ لرفضه استبدال رؤساء الوحدات الإدارية

شفق نيوز/ يسعى مجلس محافظة نينوى، لاستجواب محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، على خلفية رده لقرارات المجلس والتي تقضي بإعفاءات جماعية لرؤساء الوحدات الإدارية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري، جمع اليوم تواقيع أعضاء ضمن تحالف نينوى المستقبل البالغ عددهم 16 عضوا لاستجواب المحافظ عبد القادر الدخيل".

وأوضح المصدر، أن "عملية جمع التواقيع من قبل نائب رئيس المجلس جاءت على خلفية رد المحافظ للأوامر الإدارية التي أصدرها المجلس والتي تقضي بإعفاءات جماعية لرؤساء وحدات إدارية في نينوى وتعيين بدلاء عنهم".

وأضاف أنه "كان مقرراً عقد الجلسة مساء اليوم الأربعاء، لكن اتصالاً من جهات سياسية من بغداد اعترضت على ما قام به الجبوري وحذرت من مغبة المضي بهكذا قرارات، مما اضطر أمانة سر المجلس إلى تبليغ الأعضاء بتأجيل الجلسة عبر مجموعة على تطبيق الواتساب".

ويحتدم الصراع بين أعضاء مجلس محافظة نينوى منذ الأسبوع الماضي عقب اعفاءات جماعية لرؤساء الوحدات الادارية أقدم عليها أعضاء المجلس ضمن تحالف نينوى المستقبل 16 مقعداً تضم تحالفات الاطار التنسيقي واحزاب أخرى، فيما قاطع أعضاء نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي 13 مقعداً مجتمعين جلسة الإعفاءات وعلقوا عضويتهم في المجلس.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد دعا الاثنين الماضي نواب ووزراء نينوى واعضاء مجلس محافظة نينوى للجلوس على طاولة حوار لدرء هذه المشاكل من أجل المضي بالإعمار والخدمات.

وكان مجلس نينوى قد صوت على إعفاءات جماعية لرؤساء الوحدات الإدارية، حيث صوت أعضاء تحالف نينوى المستقبل الذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى تشكل 16 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 29 عضواً، فيما قاطعت كتلة نينوى الموحدة ولها 9 مقاعد، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأربعة مقاعد، الجلسة وعلقا أعمالهما في المجلس.

هذا وكان قد أعلن عدد من نواب نينوى، مساء الاثنين الماضي، دعم مجلس محافظة نينوى بقراراته في إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية، وأعربوا عن استغرابهم من محاولات تعطيل عمل المجلس.