مجلس نينوى يرفض إخضاع منصب مدير الصحة لـ"المحاصصة" ويؤشر إخفاقاً بتوفير الادوية

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس نينوى مروان الطائي، يوم الاربعاء، رفضه إخضاع منصب مدير صحة نينوى لـ"المحاصصة الحزبية"، وقال إن الواقع الصحي في المحافظة يشهد إخفاقاً وتلكؤاً بتوفير الأجهزة الطبية والأدوية.

وأوضح الطائي لوكالة شفق نيوز، أن "حزب الهوية الوطنية الذي ينتمي له مُصرٌّ على ألّا يخضع منصب مدير الصحة للمحاصصة"، مشيرا إلى أن "هذا التوجه سيكون حتى وان كان منصب الصحة من حصة كتلة نينوى المستقبل التي ينضوي فيها حزبه داخل المجلس".".

وكشف رئيس لجنة النزاهة عن وجود "تلكؤ في اقسام دائرة صحة نينوى ومؤسساتها الصحية كافة بتنفيذ المشاريع".

وأكد الطائي، أن "مديرية الصحة أخفقت في توفير الاجهزة الطبية والادوية والمستلزمات الطبية بسبب سوء الادارة المتمثلة بالمدير العام السابق مما ادى الى استرجاع مبلغ بحدود 28 مليار وحرمان الدائرة من سد احتياجاتها".