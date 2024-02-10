مجلس نينوى يجدد الثقة بـ"سيروان الروزبياني" نائباً أول للمحافظ

شفق نيوز/ جدد مجلس محافظة نينوى، يوم السبت، الثقة على مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيروان الروزبياني كنائب اول للمحافظ.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس اختار خلال الجلسة أيضاً "عمر نامق المولى" عن حزب "الهوية الوطنية" كنائب ثاني للمحافظ.

وفي الخامس من الشهر الجاري، صوّت مجلس محافظة نينوى، على اختيار "أحمد الحاصود" رئيساً للمجلس و"محمد عبد الله الجبوري" نائباً له، فيما جدد ولاية المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل.