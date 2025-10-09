مجلس نينوى يترقب جلسته اليوم وصراع منصب قائممقام الموصل يهدد انعقادها

شفق نيوز- نينوى

يعقد مجلس محافظة نينوى، بعد ظهر اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها ملف منصب قائممقام الموصل الشاغر منذ أكثر من عام، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب نتيجة تصاعد الخلاف بين الكتل السياسية داخل المجلس.

وقال أعضاء في مجلس نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "الجدل حول منصب قائممقام الموصل بلغ ذروته بين كتلة نينوى الموحدة، وبالتحديد بين تحالفي السيادة والحسم، في ظل محاولات كل طرف الحصول على المنصب".

ويأتي ذلك بعد تصريحات عضو مجلس محافظة نينوى، سمية غانم الخابوري، يوم أمس الأربعاء، التي أكدت فيها أن "منصب قائممقام الموصل هو من حصة تحالف السيادة، وأن هناك تنصلاً من قيادات في تحالف الحسم للاستحواذ عليه"، محذرة من انعكاسات الخلاف على استقرار المجلس.

وقالت الخابوري، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف السيادة كان قد حصل على تعهد رسمي من القيادات السياسية داخل المجلس، وبحضور أطراف من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بأن يكون منصب قائممقام الموصل من نصيب مرشح موصلي يمثل تحالف السيادة".

ويوم أمس الأربعاء، أعلن مجلس محافظة نينوى، تأجيل جلسته التي كان من المفترض أن تناقش التصويت على منصب قائممقام الموصل إلى إشعار آخر، دون توضيح أسباب التأجيل.

ويشهد مجلس نينوى منذ أكثر من عامين خلافات متواصلة حول مناصب الوحدات الإدارية، بما فيها منصب قائممقام الموصل، دون التوصل إلى توافق نهائي بين الأطراف السياسية داخل الكتلة الموحدة.