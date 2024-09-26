مجلس نينوى لم يلتئم منذ 3 أشهر.. اتهامات لجهات سياسية خارجية بعرقلة جهود إنهاء الخلافات

شفق نيوز/ جددت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، اتهاماتها لجهات سياسية (لم تسمها) من خارج المحافظة بالوقوف وراء عرقلة الجهود لحل الأزمة السياسية التي تسببت بتعطيل العمل في المجلس منذ نحو 3 أشهر.

وقال رئيس الكتلة محمد هريس لوكالة شفق نيوز، إن "جهات سياسية من خارج المحافظة تعرقل جهود إنهاء الأزمة الحالية في المحافظة".وأضاف، أن "البعض من النواب والكتل السياسية من خارج نينوى تدفع نحو استمرار الأزمة في مجلس نينوى وتأخير انعقاد جلسات المجلس".

وأشار هريس الى أن "أعضاء مجلس نينوى جميعا ومن مختلف الكتل يسعون لإنهاء الخلافات ولكن التدخلات الخارجية هي التي تعيق تلك المساعي".

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ نحو 3 أشهر، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز الماضي على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".