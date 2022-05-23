مجلس أمن الإقليم يرد على الفصائل: أي عدوان على كوردستان سيكون له ثمن باهظ

شفق نيوز/ رد مجلس أمن إقليم كوردستان على بيان اصدرته فصائل مسلحة موالية لايران تتهم فيها الاقليم بتدريب جماعات مسلحة.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجموعة غير شرعية تسمى لجنة تنسيق المقاومة العراقية، والتي من الواضح أنها مدفوعة من جهة معينة، وجهت في بيان عدد من الاتهامات التي لا أساس لها ضد إقليم كوردستان وتهدده".

واشار البيان؛ إلى أن "هذه التهديدات ليست جديدة وعمليا حتى الآن في مناطق مختلفة من العراق فعلت ما في وسعها من مكائد ونجم عنها فقط الدمار والفوضى للعراق".

وتابع؛ ان "أي عدوان على إقليم كوردستان وهو كيان دستوري في العراق سيكون له ثمن باهظ"، مشيرا إلى أن هذه الفصائل "لم يتعلموا من التاريخ، وإلا علموا أن قوة أكبر وأكثر تسليحًا لم تتمكن من كسر إرادة شعبنا".

وبين أن "هذه المجموعات غير الشرعية تشكّل تهديدًا لسيادة العراق وأمنه، وهم الذين مهدوا الطريق لنمو الإرهاب والأفكار المتطرفة".

ولفت إلى أن "الجيش العراقي وقوات البيشمركة يعملان سوية ضد الإرهابيين وهذه الجماعات المنخرطة في المؤامرات والفوضى والدمار".

وحمّل البيان؛ الحكومة الاتحادية مسؤولية حماية السيادة العراقية ووقف هذه التجاوزات والأعمال العدائية.

ورد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري في وقت سابق من يوم الاثنين، على بيان أصدرته تنسيقية الفصائل الموالية لإيران حمل اتهامات لأقليم كوردستان.

وكتب زيباري في تغريدة له على موقع التدوينات القصير "تويتر" أن "بيان اليوم للهيئة التنسيقية لما يسمى بالمقاومة ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو كذب في كذب في كذب".

وأضاف أن "عليهم (تنسيقية المقاومة) ان يراجعوا معلوماتهم المغلوطة والمهددة لأمن وسلامة العراق"، وأردف: "أنها اتهامات باطلة وغير مسؤولة".

وقالت تنسيقية الفصائل المقاومة في وقت سابق من يوم الاثنين؛ أنها رصدت عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كوردستان العراق، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج وفقا لبيانهم.