سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات يفشل في إقالة الخويلدي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-09T19:43:54+0000
مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات يفشل في إقالة الخويلدي

شفق نيوز/ فشل مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات في عقد جلسته المقررة، يوم الثلاثاء، لإقالة الرئيس التنفيذي للهيئة علي الخويلدي، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز مصدر مطلع.

وقال المصدر إن "مجلس الامناء لهيئة الاعلام والاتصالات أجل اجتماعه المقرر اليوم إلى إشعار آخر غير مسمى لعدم اكتمال النصاب لعقد الاجتماع".

وأضاف أن "الاجتماع كان مقرراً لاتخاذ قرار بسحب يد الرئيس التنفيذي للهيئة علي الخويلدي".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الخميس، بأن مجلس أمناء الهيئة سيقيل الخويلدي على خلفية عدم اقتناع مجلس النواب بأجوبته خلال استجوابه تحت قبة البرلمان.

وتم استجواب الخويلدي الأسبوع الماضي في البرلمان بسبب تجديد هيئة الإعلام والاتصالات لرخص شركات الهواتف المحمولة.

وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

واثار قرار تجديد رخص العمل الخاص بهذه الشركات جدلاً، بعد الحديث عن وجود ديون بذمتها للدولة العراقية تتجاوز المليار دولار.

related

بالاسماء.. علاوي يعرض على البرلمان 16 وزيرا فقط للتصويت عليهم

Date: 2020-03-01 14:58:39
بالاسماء.. علاوي يعرض على البرلمان 16 وزيرا فقط للتصويت عليهم

اجتماع مرئي بين الكاظمي وبن سلمان ينتهي بالاتفاق على 9 بنود

Date: 2020-11-10 18:43:59
اجتماع مرئي بين الكاظمي وبن سلمان ينتهي بالاتفاق على 9 بنود

اسبر: عملنا في العراق لم ينته.. وهذا ما سنفعله مستقبلاً

Date: 2020-02-14 12:45:37
اسبر: عملنا في العراق لم ينته.. وهذا ما سنفعله مستقبلاً

نائب: المعارضة الكاذبة متمسكة بالحكومة وانكشفت بأول اختبار لها

Date: 2019-11-09 11:50:20
نائب: المعارضة الكاذبة متمسكة بالحكومة وانكشفت بأول اختبار لها

الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

Date: 2020-09-18 07:43:02
الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

شفق نيوز تنشر نص قانون الانتخابات بصيغته الجديدة.. وثائق

Date: 2019-12-24 17:27:56
شفق نيوز تنشر نص قانون الانتخابات بصيغته الجديدة.. وثائق

الكاظمي في طهران غداً.. وهذا هو جدول أعمال الزيارة

Date: 2020-07-20 19:21:21
الكاظمي في طهران غداً.. وهذا هو جدول أعمال الزيارة

تعرف على تفاصيله.. البرلمان العراقي يصوت على قانون مفوضية الانتخابات

Date: 2019-12-05 21:04:25
تعرف على تفاصيله.. البرلمان العراقي يصوت على قانون مفوضية الانتخابات