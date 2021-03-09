مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات يفشل في إقالة الخويلدي

شفق نيوز/ فشل مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات في عقد جلسته المقررة، يوم الثلاثاء، لإقالة الرئيس التنفيذي للهيئة علي الخويلدي، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز مصدر مطلع.

وقال المصدر إن "مجلس الامناء لهيئة الاعلام والاتصالات أجل اجتماعه المقرر اليوم إلى إشعار آخر غير مسمى لعدم اكتمال النصاب لعقد الاجتماع".

وأضاف أن "الاجتماع كان مقرراً لاتخاذ قرار بسحب يد الرئيس التنفيذي للهيئة علي الخويلدي".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الخميس، بأن مجلس أمناء الهيئة سيقيل الخويلدي على خلفية عدم اقتناع مجلس النواب بأجوبته خلال استجوابه تحت قبة البرلمان.

وتم استجواب الخويلدي الأسبوع الماضي في البرلمان بسبب تجديد هيئة الإعلام والاتصالات لرخص شركات الهواتف المحمولة.

وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

واثار قرار تجديد رخص العمل الخاص بهذه الشركات جدلاً، بعد الحديث عن وجود ديون بذمتها للدولة العراقية تتجاوز المليار دولار.