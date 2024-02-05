مجلس محافظة واسط ينتخب "علي حسين سليمون" رئيساً له ويجدد للمياحي محافظاً

شفق نيوز/ اختار مجلس محافظة واسط الجديد، يوم الاثنين، رئيساً له، كما جدد الولاية للمحافظ الحالي محمد جميل المياحي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة واسط انتخب علي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة، وصوّت على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط.

وصباح اليوم الاثنين، صوّت مجلس محافظة النجف على اختيار رئيساً له ونائبه، في أولى جلساته التي عقدها لحسم هذا الملف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المجلس صوّت بالإجماع على اختيار حسين العيساوي رئيساً لمجلس المحافظة، وغيث شبع نائباً له.

وأشار إلى أن المجلس رفع جلسته لمدة نصف ساعة للتشاور بشأن انتخاب المحافظ الجديد.

ويوم أمس الأحد، عقد مجلس محافظة صلاح الدين أولى جلساته وصوّت تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً على اختيار رئيس حزب الجماهير النائب أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" رئيساً للحكومة المحلية، وصوّت بالأغلبية على عادل عبد السلام رئيساً للمجلس، ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائباً للرئيس.

كما عقد مجلس محافظة كربلاء مساء أمس الأحد جلسته الأولى، وانتخب قاسم اليساري عن تحالف "نبني" رئيساً له، ومحفوظ التميمي عن تحالف "إبداع كربلاء" نائباً لرئيس المجلس، وتجديد الولاية للمحافظ الحالي نصيف جاسم الخطابي، وعلي الميالي نائباً للمحافظ.