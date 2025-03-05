مجلس محافظة نينوى يصوّت على إقالة رئيسه

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة نينوى، على اقالة رئيسه احمد الحاصود من منصبه عقب جلسة استجوابه التي انعقدت قبل ظهر اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسة استجواب الحاصود بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 29 عضوا من أعضاء المجلس.

وأضاف أن 16 عضوا صوتوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس في الرد على التهم الموجهة إليه من قبل كتلة "نينوى الموحدة" والتي تتعلق بارتكابه عدة مخالفات.

وتابع مراسلنا القول، إن المجلس صوّت مباشرة على إقالة الحاصود بعد عدم القناعة بأجوبته.