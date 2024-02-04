مجلس محافظة كربلاء يختار "قاسم اليساري" رئيساً و"محفوظ التميمي" نائباً له والخطابي محافظاً

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة كربلاء الجديد، يوم الأحد، على "قاسم اليساري" رئيساً للمجلس و"محفوظ التميمي" نائباً لرئيس المجلس، و"نصيف جاسم الخطابي" محافظاً لكربلاء.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة كربلاء صوت، مساء اليوم، على اختيار قاسم اليساري عن تحالف نبني رئيسا لمجلس محافظة كربلاء، كما صوت على منح منصب نائب رئيس مجلس المحافظة إلى محفوظ التميمي عن تحالف إبداع كربلاء.

وأضاف أن المجلس صوّت أيضاً وبإجماع الحاضرين على التجديد لمحافظ كربلاء الحالي نصيف جاسم الخطابي لدورة أخرى، وعلي الميالي نائباً للمحافظ.

وفي وقت سابق اليوم، أدى محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي اليمين القانوني امام رئيس محكمة استئناف كربلاء.

وعقد مجلس محافظة كربلاء، اليوم الأحد، الجلسة الاولى له بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات.