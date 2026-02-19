مجلس محافظة صلاح الدين ينتخب هيثم الزهوان رئيسا للحكومة المحلية

شفق نيوز - صلاح الدين

صوّت مجلس محافظة صلاح الدين بأغلبية الأعضاء، اليوم الخميس، على انتخاب هيثم الزهوان رئيساً جديداً للحكومة المحلية خلفاً للمحافظ السابق بدر الفحل الذي انتقل لعضوية مجلس النواب.

وكان المجلس قد حدد في يوم 12 من شهر شباط/فبراير الجاري عقد جلسة مخصصة لانتخاب المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزهوان حصد خلال الجلسة المخصصة 9 اصوات من أصل أعضاء المجلس الحاضرين، بينما لم يحصل المتنافسون الباقون على أي شيءٍ.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اعتبر، في جلسة استثنائية عقدها في التاسع من شهر شباط/فبراير الجاري، رئيس الحكومة المحلية "بدر الفحل" مستقيلا من منصبه بعد تأديته اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، والإبقاء على هاشم عزاوي أحمد محافظاً بالوكالة.

وأُثير لغط واسع داخل الأوساط السياسية حول أداء "الفحل" لليمين الدستورية ومدى قانونيتها في الجلسة التي تضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس للجمهورية العراقية والتي لم تكتمل نصابها القانوني.

وقالت رئاسة المجلس في توضيح أصدرته، يوم 10 من شهر شباط الجاري، بشأن تلك اليمين، بأن المحافظ السابق لصلاح الدين قد أداها أمام حضور منقوص من النواب ودون تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ليعيد الفحل أداء اليمين الدستورية في جلسة عُقدت يوم 11 من الشهر نفسه.