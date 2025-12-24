مجلس محافظة ذي قار يصوت بالموافقة على استقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي

شفق نيوز - ذي قار

صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بالموافقة على استقالة المحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي.

وذكر المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس محافظة ذي قار عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية الحادية والسبعين، والتي خُصصت للتصويت على استقالة محافظ ذي قار مرتضى عبود الإبراهيمي".

وأضاف البيان أن "المجلس صوّت على قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة".

وجاءت الاستقالة التي قدّمها الإبراهيمي على خلفية فوزه بعضوية مجلس النواب للدورة السادسة، بحسب بيان سابق للمجلس.

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، أمس الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، بأن مجلس محافظة ذي قار سينظر في السير الذاتية لثلاثة مرشحين لمنصب المحافظ، جميعهم من تيار الحكمة، وهم مظفر سميع، وحيدر غني، وهيثم الحمداني، لافتاً إلى أن “الأخير يُعد الأبرز بين المرشحين للفوز بالمنصب وفقاً للاتفاق السياسي”.