مجلس محافظة الأنبار ينتخب حميد العلواني رئيساً بالأغلبية المطلقة

شفق نيوز- الأنبار

صوت مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأحد، بالأغلبية المطلقة على انتخاب حميد دحام العلواني رئيساً للمجلس خلال جلسة انتخابية عقدت ضمن الدورة الانتخابية الرابعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نتائج التصويت أظهرت حصول العلواني على أغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، فيما سُجلت خمس أوراق تصويت فارغة.

وجرت عملية الانتخاب خلال جلسة رسمية خُصصت لاختيار رئيس مجلس محافظة الأنبار، وسط حضور أعضاء المجلس.

وكان مصدر مطلع قد أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بتوجه مجلس محافظة الأنبار لعقد جلسة رسمية لاختيار رئيس جديد للمجلس، خلفاً للرئيس بالإنابة أكرم المحلاوي، وسط ترجيحات بتسمية حميد دحام العلواني للمنصب.