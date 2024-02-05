مجلس محافظة النجف يختار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبيه

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة النجف، يوم الاثنين، على اختيار رئيساً له ونائبه، والمحافظ ونائبيه، في أولى جلساته التي عقدها لحسم هذا الملف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المجلس صوّت بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف "الأساس" بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.

وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف "أبشر يا عراق" للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.

ويوم أمس الأحد، عقد مجلس محافظة صلاح الدين أولى جلساته وصوّت تسعة أعضاء من أصل 15 عضواً على اختيار رئيس حزب الجماهير النائب أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" رئيساً للحكومة المحلية، وصوّت بالأغلبية على عادل عبد السلام رئيساً للمجلس، ومحمد الحسن عطية بالإجماع نائباً للرئيس.

كما عقد مجلس محافظة كربلاء مساء أمس الأحد جلسته الأولى، وانتخب قاسم اليساري عن تحالف "نبني" رئيساً له، ومحفوظ التميمي عن تحالف "إبداع كربلاء" نائباً لرئيس المجلس، وتجديد الولاية للمحافظ الحالي نصيف جاسم الخطابي، وعلي الميالي نائباً للمحافظ.