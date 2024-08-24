مجلس كركوك يناقش اشغال مناصب التركمان واطلاق 7 آلاف درجة وظيفية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة كركوك، يوم السبت، ان المجلس سيعقد جلسته العلنية في الساعة الثالثة عصراً ويناقش على جدول أعماله تشكيل لجنة لدراسة نظامه الداخلي، ومناقشة شغل المناصب للمكون التركماني، وآليات اطلاق اكثر من 7 الاف درجة وظيفية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم حافظ سيعقد اجتماعا بحضور الاعضاء حيث تم توجيه الدعوة لجميع الأعضاء الـ 16 ، وسيعقد الاجتماع في الساعة الثالثة من عصر اليوم في مبنى مجلس محافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن" جدول أعمال وفقرات جلسة اليوم تشمل ثلاثة محاور الأول تشكيل لجنة لدراسة النظام الداخلي للمجلس وتسمية الأعضاء بذلك، والمحور الثاني هو مناقشة المرشحين التركمان للمناصب الشاغرة ضمن الاتفاق السياسي لتمثيل المكون في إدارة المحافظة".

وتابع المصدر بالقول إن "المحور الثالث سيكون مخصصا لمناقشة اليات اطلاق 7 الاف درجة وظيفية ضمن العقود والتي هي من حصة محافظة كركوك وآليات وشروط التقديم عليها وتوزيعها على مكونات المحافظة بالتساوي".

وفي السياق دعا القيادي في منظمة بدر ومسؤول فرع الشمال محمد مهدي البياتي، اعضاء مجلس محافظة كركوك جميعا للحضور الى جلسة اليوم السبت.

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "شئنا ام ابينا ان ازمة تشكيل ادارة ومجلس محافظة كركوك قد تم حسمها مع الملاحظات الشكلية والقانونية كافة، لذا ادعوا الاعضاء كافة الى حضور اجتماع السبت وممارسة دورهم القانوني بشكل معقول".

وأضاف "لست مع مقاطعة الاجتماعات، وانما مع استعمال الدور المعارض داخل قبة مجلس المحافظة من عدمه".

وأعلن حزب السيادة في كركوك أول أمس الخميس، عن مقاطعته لاجتماعات مجلس محافظة كركوك والتي دعا اليها رئيس المجلس اليوم السبت ومعه في المقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان.