مجلس كركوك يعقد جلسته لاختيار المحافظ

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، جلسته الاعتيادية، لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الجلسة عقدت برئاسة مخول مجلس المحافظة، ومعاون المحافظ الفني علي حمادي.

وشهد محيط مجلس محافظة كركوك، اجراءات امنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي بغية تأمين انعقاد أولى جلسات المجلس.

وأول أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يوم الخميس، 11 تموز 2024.