مجلس كركوك يجتمع غداً وترجيحات بانتخاب رئيسه وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مجلس محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بأن المجلس سيعقد ثاني جلساته غداً ومن المرجح أن ينتخب رئيساً له وكذلك اختيار رؤساء اللجان، وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تكهنات بانتخاب رئيساً للمجلس غداً وفي حال تم التصويت لانتخاب الرئيس فإنه سوف يفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ".

وأضاف أن "هناك اتفاق على تمرير انتخاب رئيساً للمجلس وللجان أيضاً".

يشار إلى أن سبعة أشهر انقضت ولم يتمكن مجلس محافظة كركوك من انتخاب رئيسه ونائبيه ولا المحافظ ونائبيه بسبب عدم توصل الكتل الفائزة بعضوية المجلس إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول المنصبين، إذ ترى الكتلة العربية أن منصب المحافظ استحقاق لها، في حين يطالب التركمان بالمنصب كونهم يشكلون ثالث أكبر مكون في المحافظة، كما يرى الكورد أن المحافظ يجب أن يذهب إليهم كونهم يشكلون الكتلة الأكبر بعدد المقاعد.

وتعقد المشهد السياسي في كركوك حتى استدعى تدخل رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والذي عقد اجتماعين مع أعضاء مجلس كركوك إلى أنه لم يفضي إلى حلّ وما زال مصير منصبيّ رئيس المجلس والمحافظ معلقان.