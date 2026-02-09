مجلس صلاح الدين يصوّت على إعفاء الفحل والإبقاء على عزاوي محافظاً بالوكالة

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن تصويت المجلس على إعفاء بدر الفحل من منصب المحافظ، والإبقاء على هاشم عزاوي أحمد محافظاً بالوكالة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس المحافظة عقد جلسة رسمية ناقش خلالها الوضع القانوني لمنصب المحافظ، مبيناً أن عودة بدر الفحل إلى المنصب عُدّت خرقاً قانونياً، لكونه منفكاً من منصبه بتاريخ 26/1/2026 بعد شغله عضوية مجلس النواب عن المحافظة.

وأوضح أن عودة المحافظ السابق إلى ممارسة مهامه جاءت خلافاً للأطر القانونية النافذة، الأمر الذي دفع المجلس إلى التصويت على إقالته مجدداً، حفاظاً على المسار القانوني والإداري للمحافظة.

ووفق المصدر، فإن المجلس قرر بالإجماع الإبقاء على هاشم عزاوي أحمد محافظاً لصلاح الدين بالوكالة، لحين حسم الملف وفق السياقات الدستورية والقانونية المعتمدة.

وكان مصدر مطلع، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن صعود المرشح كريم شكور، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى مجلس النواب العراقي، ما يزال مرهوناً بتقديم محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل استقالته من البرلمان بشكل رسمي.

وعاد بدر محمود الفحل، لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد إنهاء تكليف النائب الأول للمحافظ هاشم عزّاوي محمد من مهامه، وإنهاء وكالته.

وبحسب أمر إداري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقرر تكليف بدر محمود الفحل بمهام المحافظ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين التاسع من شباط الجاري، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأشار الأمر إلى أن القرار جاء نتيجة عدم تلبية المتطلبات القانونية المتعلقة بعضوية مجلس النواب العراقي، وعدم تقديم الاستقالة الأصولية أمام مجلس محافظة صلاح الدين، وفق السياقات المعتمدة.