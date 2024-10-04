مجلس ذي قار "يُشهر سيفه" بوجه المحافظ ويتوعده بالاستجواب قريباً

شفق نيوز/ أكدت رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط بمجلس محافظة ذي قار رواسي الجابري، يوم الجمعة، وجود فجوة كبيرة بالعمل بين المجلس وديوان المحافظة، مشيرة الى استمرار عملية جمع التواقيع لاستجواب المحافظ.

وقالت الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "ديوان المحافظة والمحافظ، مرتضى الأبراهيمي، لا يتعامل مع المجلس بشكل قانوني وسليم، ويهمل الاجابة على استفسارات المجلس بشكل دائم وهو أمر سيعرّضه للمساءلة الرقابية امام المجلس" ، لافتة إلى أن "هناك فجوةً كبيرةً بالعمل بين الحكومتين التشريعية والتنفيذية، حيث تعم الفوضى في عمل الأخيرة".

واوضحت، ان "التصويت مؤخراً على شمول (11) منطقة بمشاريع انعاش الأهوار سيصطدم بقرارات وزارة التخطيط الاتحادية التي تقول إن المناطق المشمولة 7 فقط، ولا يمكن إضافة أي منطقة أخرى بتلك المشاريع، ما يعني أن قرار ديوان المحافظة سيتسبب بضياع أموال ذي قار وربما إلغاء المشاريع المخصصة لها".

وتابعت الجابري، ان "هناك مصيبة كبرى تعاني منها ذي قار في الوقت الحالي، وهي عدم وجود خارطة استثمارية واضحة وصحيحة يمكن الاعتماد عليها في العمل"، مؤكدة ان "ديوان المحافظة أهمل الإجابة على كتبنا مرات عديدة بهذا الشأن".

وعن قضية توزيع الدرجات الوظيفية مؤخراً، لفتت الجابري، إلى ان "التوزيع شابه الكثير من اللغط، حيث أن اللجنة المشكلة في ديوان المحافظة والمحافظ لم يلتزما بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل على الخريجين، وهناك تلاعب واضح وكبير في تلك الدرجات".

وبينت رئيس لجنة الاستثمار والتخطيط ، أن "المجلس لم يفعّل لجانه بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرة بسبب الاستقرار النسبي في العمل"، منوهة إلى ان "المجلس يواجه معرقلات كبيرة في محاسبة المسؤولين التنفيذيين في المحافظة، كونهم قادة كتل سياسية، ويمثلون رأس الهرم داخل المحافظة، وبالتالي نواجه صعوبة في استجوابهم".

وفي ختام حديثها، أضافت الجابري، ان "مجلس المحافظة أعطى الحكومة التنفيذية الوقت الكافي، لكنها فشلت بتحقيق ما يرغب به المواطن وأضاعت الكثير من فرص التقدم لصالحه"، موضحة ان "التحالف الموجود داخل المجلس لإسناد المحافظ، لا يمكنه الوقوف مع الخروقات المرتكبة من قبله".