مجلس ذي قار ينتخب هيثم الحمداني محافظاً بدلا عن الإبراهيمي

شفق نيوز- ذي قار

صوّت مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على اختيار هيثم الحمداني محافظاً جديدا للمحافظة، بدلا عن مرتضى الابراهيمي.

وقال المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن " مجلس محافظة ذي قار صوت، قبل قليل، على اختيار هيثم عزيز عادل كسّار الحمداني محافظاً جديداً لذي قار، وذلك بعد موافقته على استقالة المحافظ السابق مرتضى عبود الإبراهيمي".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالموافقة على استقالة المحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي.

وجاءت استقالة الإبراهيمي على خلفية فوزه بعضوية مجلس النواب للدورة السادسة، بحسب بيان سابق للمجلس.

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، أمس الثلاثاء، لوكالة شفق نيوز، بأن مجلس المحافظة سينظر في السير الذاتية لثلاثة مرشحين لمنصب المحافظ، جميعهم من تيار الحكمة، وهم مظفر سميع، وحيدر غني، وهيثم الحمداني، مشيراً إلى أن "هيثم الحمداني يُعد الأبرز بين المرشحين وفقاً للاتفاق السياسي".